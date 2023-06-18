Ястремська програла Мартінцовій у кваліфікації турніру в Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№135 WTA) у фіналі кваліфікації трав'яного турніру WTA 250 у Бірмінгемі програла чешці Терезі Мартинцовій (№121 WTA).
Матч тривав одну годину 39 хвилин. Ястремська зробила три ейси, припустилася 5 подвійних помилок та використала 3 із 4 брейк-пойнти.
Раніше Даяна вибила з боротьби українку Лесю Цуренко. В основі турніру в Бірмінгемі зіграють Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Еліна Світоліна. Вони вже дізналися своїх суперниць.
Rothesay Classic - WTA 250
Бірмінгем (Велика Британія)
Призовий фонд $259,303
Фінал кваліфікації, 18 червня
Тереза Мартінцова (Чехія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 7:6(2)