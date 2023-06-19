Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболоенко та казашка Єлєна Рибакіна.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна опустилася на одну сходинку - 26-а. Марта Костюк встановила особистий рекорд - 34-а.
Леся Цуренко також втратила одну позицію - 46-а.
Еліна Світоліна зберегла своє місце у топ-100 і посідає 73-є місце рейтингу.
Рейтинг WTA
(оновлено 19 червня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8940
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8011
|3 (3)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5090
|4 (4)
|Каролін Гарсія (Франція)
|5025
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4905
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|3991
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3251
|8 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3117
|9 (9)
|Петра Квітова (Чехія)
|3101
|10 (10)
|Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)
|2690
|26 (25)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1597
|34 (35)
|Марта Костюк (Україна)
|1225
|46 (45)
|
Леся Цуренко (Україна)
|1066
|73 (73)
|Еліна Світоліна (Україна)
|797
|87 (83)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|745
|151 (135)
|Даяна Ястремська (Україна)
|
451
|152 (157)
|Дар'я Снігур (Україна)
|450
|185 (187)
|Катеріна Завацька (Україна)
|379
|296 (299)
|Катерина Володько (Україна)
|224
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!