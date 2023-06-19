Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболоенко та казашка Єлєна Рибакіна.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна опустилася на одну сходинку - 26-а. Марта Костюк встановила особистий рекорд - 34-а.

Леся Цуренко також втратила одну позицію - 46-а.

Еліна Світоліна зберегла своє місце у топ-100 і посідає 73-є місце рейтингу.

Рейтинг WTA

(оновлено 19 червня 2023 року)





1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8940 2 (2) Арина Соболенко 8011 3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5090 4 (4) Каролін Гарсія (Франція) 5025 5 (5) Джессіка Пегула (США) 4905 6 (6) Он Жабер (Туніс) 3991 7 (7) Корі Гауфф (США) 3251 8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3117 9 (9) Петра Квітова (Чехія) 3101 10 (10) Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 2690 26 (25) Ангеліна Калініна (Україна) 1597 34 (35) Марта Костюк (Україна) 1225 46 (45) Леся Цуренко (Україна) 1066 73 (73) Еліна Світоліна (Україна) 797 87 (83) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 745 151 (135) Даяна Ястремська (Україна) 451 152 (157) Дар'я Снігур (Україна) 450 185 (187) Катеріна Завацька (Україна) 379 296 (299) Катерина Володько (Україна) 224

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