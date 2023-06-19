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Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 10:47 299162 3
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболоенко та казашка Єлєна Рибакіна.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна опустилася на одну сходинку - 26-а. Марта Костюк встановила особистий рекорд - 34-а.

Леся Цуренко також втратила одну позицію - 46-а.

Еліна Світоліна зберегла своє місце у топ-100 і посідає 73-є місце рейтингу.

 Рейтинг WTA

(оновлено 19 червня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8940
2 (2) Арина Соболенко 8011
3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5090
4 (4) Каролін Гарсія (Франція) 5025
5 (5) Джессіка Пегула (США) 4905
6 (6) Он Жабер (Туніс) 3991
7 (7) Корі Гауфф (США) 3251
8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3117
9 (9) Петра Квітова (Чехія) 3101
10 (10) Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 2690
26 (25) Ангеліна Калініна (Україна) 1597
34 (35) Марта Костюк (Україна) 1225
46 (45)

Леся Цуренко (Україна)

 1066
73 (73) Еліна Світоліна (Україна) 797
87 (83) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 745
151 (135) Даяна Ястремська (Україна)

451
152 (157) Дар'я Снігур (Україна) 450
185 (187) Катеріна Завацька (Україна) 379
296 (299) Катерина Володько (Україна) 224

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