Снігур поступилась у другому колі турніру в Ноттінгемі

Снігур не змогла пробитися у чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (157) поступилась Кеті Бултер (126) із Великої Британії у другому колі трав’яного турніру WTA 250 в Ноттінгемі.

Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3. Снігур 1 раз подала навиліт та допустила 3 подвійні помилки.

Rothesay Open - WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - $ 259 303

Друге коло, 15 червня

Кеті Бултер (Велика Британія) - Дар’я Снігур (Україна) 7:5, 6:3

Нагадаємо, у першому колі Снігур переграла десяту ракетку світу.

Раніше Цуренко розповіла, чому знялася з турніру в Ноттінгемі.