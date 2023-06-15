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Снігур поступилась у другому колі турніру в Ноттінгемі

Снігур не змогла пробитися у чвертьфінал турніру
Сьогодні 15:56 280 3
Снігур поступилась у другому колі турніру в Ноттінгемі
Фото - gettyimages
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (157) поступилась Кеті Бултер (126) із Великої Британії у другому колі трав’яного турніру WTA 250 в Ноттінгемі.

Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3. Снігур 1 раз подала навиліт та допустила 3 подвійні помилки.

Rothesay Open - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія 
Трава
Призовий фонд - $ 259 303 
Друге коло, 15 червня

Кеті Бултер (Велика Британія) - Дар’я Снігур (Україна) 7:5, 6:3

Нагадаємо, у першому колі Снігур переграла десяту ракетку світу.

Раніше Цуренко розповіла, чому знялася з турніру в Ноттінгемі.

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