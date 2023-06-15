Снігур поступилась у другому колі турніру в Ноттінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар’я Снігур (157) поступилась Кеті Бултер (126) із Великої Британії у другому колі трав’яного турніру WTA 250 в Ноттінгемі.
Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:3. Снігур 1 раз подала навиліт та допустила 3 подвійні помилки.
Rothesay Open - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - $ 259 303
Друге коло, 15 червня
Кеті Бултер (Велика Британія) - Дар’я Снігур (Україна) 7:5, 6:3
Нагадаємо, у першому колі Снігур переграла десяту ракетку світу.
Раніше Цуренко розповіла, чому знялася з турніру в Ноттінгемі.