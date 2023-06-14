Головне
Молодіжна збірна України переграла Кувейт у контрольному матчі
Вчора 20:53 951
Ярмоленко підпише контракт з Динамо - джерело
Сьогодні 10:08 1018
Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо
Сьогодні 08:40 2397 2
Вегас знищив Флориду та виграв Кубок Стенлі
Сьогодні 08:23 615 1
Шахтар може очолити 34-річний італієць Фаріолі
Вчора 22:23 791
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:35 2052
Поворознюк: Дуже жалкую, що поставив Ковальця
Вчора 20:23 4151
Ярмоленко залишив Аль-Айн
Вчора 19:39 1016
Савукінас залишив запорізький Мотор
Вчора 19:11 354
Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення
Вчора 16:54 7459
Прямі трансляції

Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турніру в Ноттінгемі

Українська тенісистка Дар'я Снігур оформила гучну сенсацію на трав'яному турнірі серії WTA 250 у Ноттінгемі
Сьогодні 10:36 710 0
Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турніру в Ноттінгемі
Фото - gettyimages
#Дарина Снігур, #Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (157) перемогла десяту ракетку світу з Бразилії Беатріс Хаддад Маю у першому колі трав’яного турніру WTA 250 в Ноттінгемі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Снігур не виконала жодної подачі навиліт та допустила дві подвійні помилки.

У наступному раунді українка зіграє з Кеті Бултер із Великої Британії (126).

Зазначимо, що Снігур замінила в основі змагань Лесю Цуренко, яка знялася з турніру. У фіналі кваліфікації українка програла Елізабет Мандлік, але в останній момент отримала статус лакі-лузера.

Rothesay Open - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія 
Трава
Призовий фонд - $ 259 303 
Перше коло, 13 червня

Дар’я Снігур (Україна) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 6:4, 6:3

Раніше Цуренко розповіла, чому знялася з турніру в Ноттінгемі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо Луческу на зустрічі із Суркісом визначився зі своїм майбутнім у Динамо 2397 2
Один з лідерів збірної України перебрався до чемпіонату Франції Один з лідерів збірної України перебрався до чемпіонату Франції 3143
Поворознюк: Дуже жалкую, що поставив Ковальця Поворознюк: Дуже жалкую, що поставив Ковальця 4151
Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол 31262 5
Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення 7459
П'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу з росії загинув на війні в Україні П'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу з росії загинув на війні в Україні 6480
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30564
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21121 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7778
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47293
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2221
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22133