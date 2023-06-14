Снігур переграла десяту ракетку світу на старті турніру в Ноттінгемі

Українська тенісистка Дар'я Снігур оформила гучну сенсацію на трав'яному турнірі серії WTA 250 у Ноттінгемі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (157) перемогла десяту ракетку світу з Бразилії Беатріс Хаддад Маю у першому колі трав’яного турніру WTA 250 в Ноттінгемі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Снігур не виконала жодної подачі навиліт та допустила дві подвійні помилки.

У наступному раунді українка зіграє з Кеті Бултер із Великої Британії (126).

Зазначимо, що Снігур замінила в основі змагань Лесю Цуренко, яка знялася з турніру. У фіналі кваліфікації українка програла Елізабет Мандлік, але в останній момент отримала статус лакі-лузера.

Rothesay Open - WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - $ 259 303

Перше коло, 13 червня

Дар’я Снігур (Україна) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) 6:4, 6:3

Раніше Цуренко розповіла, чому знялася з турніру в Ноттінгемі.