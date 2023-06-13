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Цуренко розповіла, чому знялася з турніру в Ноттінгемі

Українська тенісистка вирішила поберегти здоров'я
Сьогодні 22:09 192 0
Цуренко розповіла, чому знялася з турніру в Ноттінгемі
Фото Getty Images
#Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№45 WTA) знялася з трав'яного турніру серії WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія) через вірус, який вона підхопила на Ролан Гаррос і який завадив дограти поєдинок четвертого кола проти Іги Свьонтек.

Про це заявила сама українка.

"Вирішила поберегти здоров'я, оскільки ще не готова на сто відсотків. Потрібно ще кілька днів, щоб остаточно відновитися", - сказала Цуренко.

Зазначимо, що в основі Лесю вдало замінить інша українка - Дар'я Снігур (WTA 157), яка отримала статус лакі-лузера. У першому раунді вона сенсаційно обіграла десяту ракетку світу та чинну чемпіонку змагань Беатріс Хаддад Майю з Бразилії.

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