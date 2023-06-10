Свьонтек після перемоги на Ролан Гаррос: Я підтримую всіх українців

Перша ракетка світу Іга Свьонтек підтримала українців після перемоги на Ролан Гаррос.

Відповідне інтерв'ю польська тенісистка дала на пресконференції.

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Я підтримую всіх українців, тому що я знаю, що їхнє становище нелегке. Якби я була на їхньому місці, я не знаю, чи змогла б я грати, чесно кажучи. Тому я дуже поважаю їх, і хочу зосередитися на тому, щоб зробити те, що буде правильно для них"