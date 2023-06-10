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Снігур перемогла Бейнс в першому колі кваліфікації на турнір у Ноттінгемі

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:4 на користь українки
Сьогодні 17:25 158 0
Снігур перемогла Бейнс в першому колі кваліфікації на турнір у Ноттінгемі
#Дарина Снігур, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (164) перемогла британку Найкту Бейнс (304) у першому колі кваліфікації до турніру WTA 250 у Ноттінгемі, Велика Британія.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:4 на користь українки.

Українка не зробила жодного ейса, допустила дві подвійні помилки та реалізувала 5 з 14 брейкпойнтів.

Rothesay Open - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - $259,303
Кваліфікація, Перше коло
10 червня

Дар'я Снігур (Україна) - Найкта Бейнс (Велика Британія) 6:2, 6:4

Напередодні Ястремська без шансів вилетіла на старті кваліфікації в Ноттінгемі.

Раніше Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах.

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