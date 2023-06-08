Свьонтек вийшла у фінал Ролан Гаррос

Свьонтек втретє зіграє у фіналі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Іга Свьонтек обіграла Беатріс Хаддад Майю (14) з Бразилії у півфіналі Ролан Гаррос.

Двосетовий матч тривав 2 години та 11 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:6.

Свьонтек 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 4 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

1/2 фіналу, 8 червня

Іга Свьонтек (Польща) - Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) 6:2, 7:6 (7)

Раніше Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос.