Свьонтек вийшла у фінал Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Іга Свьонтек обіграла Беатріс Хаддад Майю (14) з Бразилії у півфіналі Ролан Гаррос.
Двосетовий матч тривав 2 години та 11 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 7:6.
Свьонтек 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 4 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
1/2 фіналу, 8 червня
Іга Свьонтек (Польща) - Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) 6:2, 7:6 (7)
Раніше Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос.