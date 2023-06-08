Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Кароліна Мухова з Чехії обіграла білоруску Аріну Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос.
Матч тривав 3 години та 17 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:7, 7:5.
Мухова 6 разів подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 5 з 5 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
1/2 фіналу, 8 червня
Кароліна Мухова (Чехія) – Аріна Сабаленко 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5
Нагадаємо, Сабаленко у чвертьфіналі обіграла Світоліну.