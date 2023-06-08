Головне
Вест Гем дотиснув Фіорентину та виграв Лігу конференцій
Сьогодні 00:01 1263
Довбик повторив рекорд Арсена Авакова
Сьогодні 20:42 980
Збірна України прибула до Німеччини
Сьогодні 19:53 435
Відомі транслятори контрольного матчу України проти Німеччини
Сьогодні 16:57 675
Наставник Феєнорда є кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря
Сьогодні 14:09 909
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:16 4351
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем
Сьогодні 08:24 5716 2
Манчестер Сіті - Інтер: анонс і прогноз фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні 07:00 1233 1
Фіорентина - Вест Гем: відео голів і огляд фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 00:51 1367
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було
Сьогодні 00:01 2416
Прямі трансляції

Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос

Кароліна Мухова вийшла у фінал турніру
Сьогодні 19:42 1211 1
Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос
#Аріна Сабаленко

Джерело - Чемпіон.

Кароліна Мухова з Чехії обіграла білоруску Аріну Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос.

Матч тривав 3 години та 17 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:7, 7:5.

Мухова 6 разів подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 5 з 5 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
1/2 фіналу, 8 червня

Кароліна Мухова (Чехія) – Аріна Сабаленко 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5

Нагадаємо, Сабаленко у чвертьфіналі обіграла Світоліну.

Коментарі ()
Популярне зараз
В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом В Ізраїлі назвали вулицю іменем ексфутболіста Динамо, який загинув під Бахмутом 2727
Гравець Вест Гема став першим футболістом в історії переможцем усіх єврокубків Гравець Вест Гема став першим футболістом в історії переможцем усіх єврокубків 1502
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем 1:2. Як це було 2416
Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою Арум пропонує Хейні три варіанти для наступного бою 1662
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 4351
Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем Шахтар припинив співпрацю з Йовічевичем 5716 2
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25381
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 19036
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47367 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11003
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2089
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 117779