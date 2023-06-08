Мухова у неймовірному трилері здолала Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос

Кароліна Мухова вийшла у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Кароліна Мухова з Чехії обіграла білоруску Аріну Сабаленко у півфіналі Ролан Гаррос.

Матч тривав 3 години та 17 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:7, 7:5.

Мухова 6 разів подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 5 з 5 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

1/2 фіналу, 8 червня

Кароліна Мухова (Чехія) – Аріна Сабаленко 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5

Нагадаємо, Сабаленко у чвертьфіналі обіграла Світоліну.