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Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах

Еліна розпочне трав’яний сезон на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі
Сьогодні 18:16 1094 0
Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах
#Еліна Світоліна

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) знялася з турніру WTA 250 у Гертогенбосі, Нідерланди.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Світоліна отримала wild card в основну сітку трав’яного турніру, проте прийняла рішення відмовитися від виступу.

Еліна розпочне трав’яний сезон на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі.

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023

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