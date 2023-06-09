Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах

Джерело - Великий теніс України.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) знялася з турніру WTA 250 у Гертогенбосі, Нідерланди.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Світоліна отримала wild card в основну сітку трав’яного турніру, проте прийняла рішення відмовитися від виступу.
Еліна розпочне трав’яний сезон на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі.
Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023
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