Ястремська без шансів вилетіла на старті турніру в Ноттінгемі

Матч тривав усього 1 годину 10 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (144) поступилася представниці Колумбії Еміліані Аранго (208) на турнірі WTA 250 у Ноттінгемі, Велика Британія.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Українка двічі подала навиліт, здійснила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 8 брейкпойнтів.

Rothesay Open - WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - $259,303

Кваліфікація, Перше коло

10 червня

Еміліана Аранго (Колумбія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 6:4

Раніше Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах.

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