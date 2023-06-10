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Ястремська без шансів вилетіла на старті турніру в Ноттінгемі

Матч тривав усього 1 годину 10 хвилин
Сьогодні 16:40 303 0
Ястремська без шансів вилетіла на старті турніру в Ноттінгемі
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (144) поступилася представниці Колумбії Еміліані Аранго (208) на турнірі WTA 250 у Ноттінгемі, Велика Британія.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Українка двічі подала навиліт, здійснила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 8 брейкпойнтів.

Rothesay Open - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - $259,303
Кваліфікація, Перше коло
10 червня

Еміліана Аранго (Колумбія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 6:4

Раніше Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах.

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