Ястремська без шансів вилетіла на старті турніру в Ноттінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (144) поступилася представниці Колумбії Еміліані Аранго (208) на турнірі WTA 250 у Ноттінгемі, Велика Британія.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.
Українка двічі подала навиліт, здійснила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 8 брейкпойнтів.
Rothesay Open - WTA 250
Ноттінгем, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - $259,303
Кваліфікація, Перше коло
10 червня
Еміліана Аранго (Колумбія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:2, 6:4
Раніше Світоліна знялася з турніру WTA 250 у Нідерландах.
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