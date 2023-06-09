Соболенко: Я не хочу говорити про політику, я зробила всі заяви

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу аріна соболенко з білорусі після поразки у півфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2023 від Кароліни Мухової (6:7, 7:6, 5:7) на пресконференції не хотіла говорити про політику.

Про це сказала сама спортсменка.

"Тепер маю візу. Я можу радіти. Я їду на Вімблдон, і це чудова новина.

Чи правильно зрозумієте що, днями сказала, що зараз не підтримую президента своєї країни. Чи почуваюся добре? Ви почуваюся в безпеці з цією заявою? Я не хочу сьогодні говорити про політику. Я зробила усі свої заяви. У вас є це. Давайте просто поговоримо про теніс. Дайте мені відпочити, будь ласка, від політики", - заявила соболенко.

Раніше соболенко заявила, що зараз не підтримує самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.