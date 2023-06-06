Світоліна: Я не очікувала, що пройду так далеко

Українка прокоментувала свій виступ на Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) задоволена своїм виступом на Ролан Гаррос.

Про це вона розповіла після вильоту в 1/4 фіналу турніру.

"Це були хороші турніри для мене - Страсбург і Ролан Гаррос. Я не очікувала, що пройду так далеко. Багато хороших моментів, які можна взяти під час цього періоду. Я грала в хороший теніс, провела багато чудових матчів. Дуже задоволена, що змогла знайти свою гру. Звичайно, з одного боку, це був дуже важливий матч, але я постаралася поставитися до нього так, наче мені нічого втрачати.

Світоліна: Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей

Знаєте, я їхала на цей турнір з нульовими надіями, з нульовими очікуваннями для себе, а потім опинилася у чвертьфіналі. Я просто намагалася сприймати це як черговий поєдинок, а не як важку битву. Звичайно, я розчарована, що не пройшла сьогодні далі, але я зробила все, що могла. Так, сьогодні все пішло не за моїм сценарієм. Але я виклалася на повну", - сказала Світоліна.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!