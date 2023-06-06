Головне
Світоліна поступилась Сабаленко у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Сьогодні 15:49 2069 1
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Сьогодні 20:36 66
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Сьогодні 20:02 115
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Сьогодні 19:05 10252
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 18:55 9798
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Сьогодні 16:30 2383
Довбик може продовжити контракт з Дніпром-1
Сьогодні 14:39 405
Постекоглу - новий головний тренер Тоттенгема
Сьогодні 13:21 455
7 червня УАФ представить нового головного тренера збірної України
Сьогодні 13:07 954
росія підірвала Каховську ГЕС: з'явились шокуючі кадри затопленого стадіону в Новій Каховці
Сьогодні 12:40 861
Прямі трансляції

Соболенко: Я не хочу, щоб моя країна була втягнута у війну

Білоруска розповіла про війну в Україні
Сьогодні 17:40 701 0
Соболенко: Я не хочу, щоб моя країна була втягнута у війну
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Аріна Соболенко (2) не хоче, щоб білорусь була втягнута у війну з Україною.

Про це вона розповіла після перемоги над Еліною Світоліною в 1/4 фіналу Ролан Гаррос.

"Я багато разів казала – я не підтримую війну. Я не хочу, щоб моя країна була втягнута у війну", - сказала Соболенко.

Нагадаємо, Світоліна не потисла руку соболенко після чого трибуни освистали українку.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 5927
У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками У нас Світоліна краща за інших? - український функціонер обурився, що Еліна грає з росіянками та білорусками 20768 5
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної 6337
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 9798
Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження Цуренко знялася з матчу проти Свьонтек через пошкодження 4580
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10252
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72606
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 263794
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18852
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 209104
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10975
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4610