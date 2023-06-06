Соболенко: Я не хочу, щоб моя країна була втягнута у війну

Білоруска розповіла про війну в Україні

Джерело - Чемпіон.

Аріна Соболенко (2) не хоче, щоб білорусь була втягнута у війну з Україною.

Про це вона розповіла після перемоги над Еліною Світоліною в 1/4 фіналу Ролан Гаррос.

"Я багато разів казала – я не підтримую війну. Я не хочу, щоб моя країна була втягнута у війну", - сказала Соболенко.

Aryna Sabalenka attends press conference after beating Elina Svitolina:



“I've said it many times: I don't support war. I don't want my country to be involved in a war." pic.twitter.com/vOd6q1NL8g — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023

Нагадаємо, Світоліна не потисла руку соболенко після чого трибуни освистали українку.

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