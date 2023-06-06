Світоліна: Не знаю, чому Соболенко чекала мене біля сітки

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192) пояснила чому не потисла руку білорусці Аріні Соболенко (2) після поразки в 1/4 фіналу Ролан Гаррос.

Слова Світоліної цитує Великий теніс України

"Не знаю, чому Соболенко чекала на мене біля сітки. Мені здається, що я досить чітко висловлювала свою позицію. Чи накалила вона цим ситуацію на трибунах? На жаль, думаю, що так", - сказала Світоліна.