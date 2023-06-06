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6 червня Світоліна зіграє проти сабаленки на центральному корті Ролан Гаррос

Сьогодні 07:49 908 0
6 червня Світоліна зіграє проти сабаленки на центральному корті Ролан Гаррос
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

6 червня на Grand Slam - Roland Garros українка Еліна Світоліна побореться за вихід у півфінал турніру з аріною сабаленка.

Розклад виступу українок на Roland Garros 6 червня

13:30*. Еліна Світоліна (192) - аріна сабаленка (2, білорусь) - корт Філіппа Шатріє, другий запуск після матчі жіночого одиночного розряду Мухова - Павлюченкова.

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

Суперниці зустрічалися двічі - по одній перемозі. Востаннє Світоліна та сабаленка грали в 2020 році в Стасбурзі - Світоліна перемогла - 6:2, 4:6, 6:4.

У четвертому колі Світоліна перемогла в двох сетах росіянку Касаткіну (6:4, 7:6(5), а сабаленка здолала американку Слоун Стівенс (7:6(5), 6:4).

Нагадаємо, вихід у чвертьфінал Ролан Гаррос дозволить Світоліній повернутися в першусотню рейтингу WTA.

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