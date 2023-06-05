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Цуренко: Для мене це найкращий сезон на ґрунті

Українка прокоментувала поразку від Іги Свьонтек
Вчора 23:58 242 0
Цуренко: Для мене це найкращий сезон на ґрунті
Фото: Getty Images
#Леся Цуренко, #Roland Garros-2023

Джерело - пресконференція Лесі Цуренко.

Українська тенісистка Леся Цуренко (66) була вимушена припинити поєдинок проти першої ракетки світу Іги Свьонтек в четвертому колі Roland Garros через травму ліктя.

Про це вона розповіла після матчу.

"Це, ймовірно, найкращий сезон на ґрунті для мене за всю історію, враховуючи турніри в Мадриді та Римі. Тому я дуже рада, що цього разу мої стосунки з ґрунтом склалися краще. І я дуже задоволена, що змогла зіграти багато матчів. Я вже говорила, що у мене досі є проблеми з ліктем. Тож я дуже рада виходити на корт. Я відчуваю, що кожен матч для мене - це велике щастя.

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Мені дуже прикро, що трапляються такі дні, як сьогодні. Таке життя. Ми всі люди, і іноді ми теж хворіємо. Я дуже сподіваюся, що решта сезону буде для мене такою ж успішною, як і ці п“ять місяців. Я була б щаслива продовжувати грати на тому ж рівні на траві", - сказала Цуренко.

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