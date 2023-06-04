Світоліна у чвертьфіналі Roland Garros зіграє проти одіозної прибічниці Лукашенка

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна в 1/4 фіналу Grand Slam - Roland Garros зіграє проти представниці білорусі, другої ракетки світу аріни сабаленка.

Матч відбудеться у вівторок, 6 червня. Час і корт поєдинку визначаться пізніше.

У четвертому колі Світоліна перемогла в двох сетах росіянку Касаткіну (6:4, 7:6(5), а сабаленка здолала американку Слоун Стівенс (7:6(5), 6:4)

В очних зустрічах - 1:1. Востаннє суперниці зустрічалися в 2020 році в Стасбурзі - Світоліна перемогла - 6:2, 4:6, 6:4.

Леся Цуренко за вихід у чвертьфінал 5 червня зіграє з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.

Вихід у чвертьфінал Ролан Гаррос дозволить Світоліній повернутися в першусотню рейтингу WTA.