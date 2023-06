Цуренко знищила Андреєску в третьому колі Roland Garros

Українська тенісистка Леся Цуренко (66) розгромила канадійку Б'янку Андреєску (42) на шляху до четвертого кола Ролан Гаррос (6:1, 6:1).

Матч тривав 1 годину 3 хвилини. Цуренко закінчила гру без жодного ейсу та одного разу зробила подвійну помилку, реалізувавши 6 брейк-пойнтів з 6.

Welcome back to the #RolandGarros last 16 @LTsurenko 🎉



The world No.66 dispatches Andreescu 6-1, 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/YdW1qqzj7J