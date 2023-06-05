Грачова отримала офіційного листа, який підтверджує її французьке громадянство

Російська тенісистка Варвара Грачова (41) отримала громадянство Франції.

Про це повідомляє L'Equipe.

Грачова отримала офіційного листа, який підтверджує її французьке громадянство. Вона зможе грати за Францію, щойно отримає французький паспорт.

Грачова живе у Франції з 2016 року. Повідомляється, що займатися зміною громадянства вона почала з 2020 року.

Раніше Світоліна обіграла Грачову на шляху у півфінал турніру у Страсбурзі, який українка в підсумку виграла.

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