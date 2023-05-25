Світоліна обіграла росіянку Грачову на шляху у півфінал турніру у Страсбурзі

Світоліна побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (508) обіграла росіянку Варвару Грачову (44) в 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Страсбурзі.

Матч тривав 1 годину і 23 хвилини. Світоліна двічі подавала навиліт, не допускала подвійних помилок і використала 4 з 5 брейкпойнтів.

Для Еліни це буде перший чвертьфінал турніру WTA після повернення в Тур. Вона пробилась в цей раунд на відмові суперниці

Internationaux de Strasbourg - WTA 250

Страсбург, Франція

Ґрунт

Призовий фонд: $259,303

Чвертьфінал, 25 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Варвара Грачова 6:3, 6:4

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