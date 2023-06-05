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5 червня Цуренко зіграє проти Свьонтек у четвертому колі Roland Garros

Сьогодні 05:15 620 0
5 червня Цуренко зіграє проти Свьонтек у четвертому колі Roland Garros
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 5 червня Україну в жіночій сітці Ролан Гарос представлятиме Леся Цуренко, яка зіграє проти першої ракетки світу Іги Свьонтек.

Розклад виступу українок на Roland Garros 5 червня

15:30*. Леся Цуренко (66) - Іга Свьонтек (1, Польща) - корт Сюзанн Ленглен, третій запуск після матчу чоловічого одиночного розряду Рену - Черундоло.

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

Суперниці зустрічалися двічі - обидва матчі завершилися перемогою Свьонтек.

У третьому колі Леся Цуренко розромила Б'янку Андреєску (6:1, 6:1 ), а Свьонтек не віддала жодного гейму китаянці Сінь Ю Ван  (6:0, 6:0).

Нагадаємо, Еліна Світоліна після перемоги над Дар'єю Касаткіною (6:4, 7:6(5) зіграє в чвертьфіналі Roland Garros.

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