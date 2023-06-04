Цуренко: У мене був хороший план на матч з Андреєску

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Леся Цуренко (66) добре підготувалися до Б'янки Андреєску (42) у третьому колі Ролан Гаррос.

Про це Цуренко розповіла після перемоги над канадською тенісисткою.

"Б'янка – дуже небезпечна суперниця, вона чемпіонка турніру Великого шолома. Вона знає, як грати на таких стадіях, тож перед матчем я була дуже зібрана. У мене був хороший план на матч, тож я максимально дотримувалася його. Я щаслива, що змогла показати на корті саме те, що хотіла.

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Звичайно, це дуже приємно грати на цьому корті, стільки глядачів дивилися цей матч. Хочу подякувати всім, хто прийшов та підтримав мене", - сказала Цуренко.

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