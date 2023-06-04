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4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал

Сьогодні 07:16 1733 0
4 червня на Ролан Гаррос Світоліна зіграє з Касаткіною за вихід у чвертьфінал
#AIBA, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

4 червня на турнірі Grand Slam - Roland Garros Еліна Світоліна побореться за вихід у чвертьфінал.

Розклад виступу українок на Roland Garros 4 червня

15:30*. Еліна Світоліна (192) - Дар'я Касаткіна (9, росія) - корт Сюзанн Ленглен, третій запуск після матчу Мухова - Аванесян.

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

У Світоліної тотальна перевага в очних протистояннях - 6 перемог у 6 зустрічах.

У третьому колі Світоліна перемогла іншу росіянку Анну Блінкову (2:6, 6:2, 7:5), а Касаткіна виграла в американки  Пейтон Стернс (6:4, 6:2).

Напередодні Леся Цуренко розромила Б'янку Андреєску (6:1, 6:1 ) й також зіграє в четвертому колі турніру. Суперницею киянки стане перша ракетка світу Іга Свьонтек.

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