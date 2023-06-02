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3 червня на Ролан Гаррос Цуренко зіграє проти Андреєску

Сьогодні 20:30 146 0
3 червня на Ролан Гаррос Цуренко зіграє проти Андреєску
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 3 червня в третьому колі Ролан Гаррос українка Леся Цуренко зіграє проти Б'янки Андреєску.

Розклад виступу українок на Roland Garros 3 червня

15:30*. Леся Цуренко (66) - Б'янка Андреєску (42, Канада) - корт Сіммон Матьє, третій запуск після гри Алєксандрова - Хаддад Мая.

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

Цуренко двічі перемагали свою суперницю, й обидва рази Андреєску не змогла завершити матч через травми.

Еліна Світоліна вже пробилася в четверте коло, перемігши росіянку Анну Блінкову (2:6, 6:2, 7:5). Суперницею одеситки в наступній грі стане росіянка Дар'я Касаткіна.

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