Кіченок та Остапенко переграли французьку пару на старті Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко перемогли француженок Ельзу Жакмо та Леолію Жанжанна старті парного Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:1.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Перше коло, 01 червня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія, 4) - Ельза Жакмо/Леолія Жанжан (Франція) 6:3, 6:1
Раніше Калініна поступилась у першому колі парного розряду, а Костюк і Русе обіграли росіянок.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!