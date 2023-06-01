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Кіченок та Остапенко переграли французьку пару на старті Ролан Гаррос

Матч тривав 1 годину 3 хвилини
Сьогодні 20:51 220 0
Кіченок та Остапенко переграли французьку пару на старті Ролан Гаррос
#Людмила Кіченок, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко перемогли француженок Ельзу Жакмо та Леолію Жанжанна старті парного Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Перше коло, 01 червня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія, 4) - Ельза Жакмо/Леолія Жанжан (Франція) 6:3, 6:1

Раніше Калініна поступилась у першому колі парного розряду, а Костюк і Русе обіграли росіянок.

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