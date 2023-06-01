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Калініна поступилась у першому колі парного розряду Ролан Гаррос

Українка з румункою Бегу не пробилася до 1/16 фіналу
Сьогодні 14:26 189 0
Калініна поступилась у першому колі парного розряду Ролан Гаррос
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна у дуеті з Іриною-Камелією Бегу з Румунії поступилася тандему Інгрід Гамарра Мартінс (Бразилія) / Ірина Шиманович у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Перше коло, 01 червня

Інгрід Гамарра Мартінс (Бразилія) / Ірина Шиманович - Ірина-Камелія Бегу (Румунія) / Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 6:4

Раніше Ангеліна Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос

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