Калініна поступилась у першому колі парного розряду Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна у дуеті з Іриною-Камелією Бегу з Румунії поступилася тандему Інгрід Гамарра Мартінс (Бразилія) / Ірина Шиманович у першому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину 24 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:4.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Перше коло, 01 червня
Інгрід Гамарра Мартінс (Бразилія) / Ірина Шиманович - Ірина-Камелія Бегу (Румунія) / Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 6:4
Раніше Ангеліна Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос