Костюк і Русе обіграли росіянок на старті парного Ролан Гаррос

Матч тривав 1 годину 59 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк і румунка Єлена-Габріела Русе переграли тандем росіянок Варвару Грачову і Анну Блінкову у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину 59 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:2.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Перше коло, 01 червня

Марта Костюк/ Єлена-Габріела Русе (Україна/ Румунія) - Варвара Грачова/ Анна Блінкова 6:3, 3:6, 6:2

Раніше Калініна поступилась у першому колі парного розряду.

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