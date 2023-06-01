Костюк і Русе обіграли росіянок на старті парного Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк і румунка Єлена-Габріела Русе переграли тандем росіянок Варвару Грачову і Анну Блінкову у першому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину 59 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:2.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Перше коло, 01 червня
Марта Костюк/ Єлена-Габріела Русе (Україна/ Румунія) - Варвара Грачова/ Анна Блінкова 6:3, 3:6, 6:2
Раніше Калініна поступилась у першому колі парного розряду.
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