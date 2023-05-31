Цуренко: Не бачу чіткої причини повертати росіян та білорусів

Українка прокоментувала повернення росіян та білорусів на міжнародні змагання

Джерело - Великий теніс України.

Росіяни та білоруси не мають повертатися до міжнародних змагань.

Про це розповіла українська тенісистка Леся Цуренко (66).

"Я все ще відчуваю, що є багато запитань, як-от майбутні Олімпійські ігри в Парижі, тобто я не можу зрозуміти, що насправді змінилося, що рік тому так багато спортсменів по всьому світу були відсторонені від спорту, а тепер вони повертаються.

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Я не бачу чіткої причини для цього, просто тому, що насправді нічого не змінилося. Війна все ще триває. Якщо ви прийняли це рішення рік тому, що змусило вас змінити його? На мою думку, для цього немає жодних причин", - сказала Цуренко.

Нагадаємо, Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос.

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