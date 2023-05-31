Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 13:41 4872
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Сьогодні 17:59 61
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга
Сьогодні 17:34 282 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 16:27 6443
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 13:57 1963 2
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело
Сьогодні 10:25 7002 1
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros
Сьогодні 09:15 13121
У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії
Сьогодні 07:25 842
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Вчора 21:51 476
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 19:29 1386
Прямі трансляції

Цуренко: Не бачу чіткої причини повертати росіян та білорусів

Українка прокоментувала повернення росіян та білорусів на міжнародні змагання
Сьогодні 17:57 148 1
Цуренко: Не бачу чіткої причини повертати росіян та білорусів
Фото: Getty Images
#Леся Цуренко

Джерело - Великий теніс України.

Росіяни та білоруси не мають повертатися до міжнародних змагань.

Про це розповіла українська тенісистка Леся Цуренко (66).

"Я все ще відчуваю, що є багато запитань, як-от майбутні Олімпійські ігри в Парижі, тобто я не можу зрозуміти, що насправді змінилося, що рік тому так багато спортсменів по всьому світу були відсторонені від спорту, а тепер вони повертаються.

  Актуально: Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос

Я не бачу чіткої причини для цього, просто тому, що насправді нічого не змінилося. Війна все ще триває. Якщо ви прийняли це рішення рік тому, що змусило вас змінити його? На мою думку, для цього немає жодних причин", - сказала Цуренко.

Нагадаємо, Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 4872
Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона 2956
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 13121
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело 7002 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 6443
31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 2416 1
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43501
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5019
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44349
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21187
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56396
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 261076 4