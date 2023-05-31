31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

31 травня на турнірі Grand Slam - Roland Garros зіграє лише одна представниця України - Еліна Світоліна.

Розклад виступу українок на Roland Garros 29 травня

12:00. Еліна Світоліна (192) - Сторм Гантер (204, Австралія) - корт Сіммон Матьє, перший запуск.

У першому колі Світоліна розгромила в двох сетах (6:2, 6:2) італійку Тревізан (26).

Нагадаємо, в основній сітці Ролан Гаррос стартувало 6 українок - крім Світоліної, пробилася в друге коло лише Леся Цуренко, яка свій матч зіграє 1 червня проти американки Девіс.