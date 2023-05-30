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Калініна: Моя мрія - поїхати додому

Калініна розповіла про намір відвідати Україну
Сьогодні 16:17 479 0
Калініна: Моя мрія - поїхати додому
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Tribuna.com.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (26) має намір відвідати Україну.

Про це вона розповіла після поразки у першому колі Ролан Гаррос.

"Я хоч і з Нової Каховки, але у Києві живу вже понад 15 років. Вчора дзвонила мама та розповідала про бомби над головами. Вона гуляла із собакою, але почали літати ракети. Дякуємо нашим ППО. Так, я не можу повернутися додому, я не маю особливої бази, але це ніщо. Подивіться, через що проходять українці, перебуваючи там. Мені навіть соромно порівнювати свою ситуацію. Так, я не можу побачити своєї сім'ї. Дякую, що вони живі та інші люди теж.

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Моя мрія – поїхати додому. Я торік була там раз, коли вже трохи вилікувалась. Я приїхала наприкінці вересня на тиждень. Знялася з турнірів і подумала: "Не можу більше, треба додому". Цього року я також планую з'їздити раз наприкінці року. Дуже хочу. Моя база зараз у Словаччині. Ну як база... Знайшла корти, знайшла тренера з ОФП і тренуюсь", - сказала Калініна.

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