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Сачко з перемоги стартував на турнірі в Італії

Сачко пробився у друге коло челленджера у Віченці.
Сьогодні 15:55 322 0
Сачко з перемоги стартував на турнірі в Італії
Фото - gettyimages
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (275) обіграв Жоао Соузу з Португалії (260) у першому колі ґрунтового челленджера у Віченці.

Матч тривав 1 годину та 48 хвилини. Сачко тричі подав навиліт, допустив три подвійні помилки та використав 3 з 4 брейк-пойнтів.

У наступному раунді Сачко зіграє проти сьомого сіяного Франсіско Комесани з Аргентини (241).

Trofeo FL Service - Città di Vicenza - ATP Challenger Tour 75
Віченца, Італія
Призовий фонд €73,000
Перше коло, 30 травня

Віталій Сачко (Україна) – Жоао Соузу (Португалія) 6:2, 7:6(4)

Раніше Ястремська поступилась Векич, а Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос.

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