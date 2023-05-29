30 травня на Ролан Гаррос зіграють три українки: Калініна, Цуренко та Байндль

Джерело - Чемпіон.

30 травня на паризьких кортах Ролан Гаррос продовжаться матчі першого кола, зокрема в жіночому одиночному розряді в боротьбу вступлять три представниці України: Ангеліна Калініна, Катерина Байндль і Леся Цуренко.

Розклад виступу українок на Roland Garros 29 травня

12:00. Ангеліна Калініна (26) - Діан Паррі (79, Франція) - корт Сіммон Матьє, перший запуск;

13:30*. Катерина Байндль (83) - Ольга Данілович (105, Сербія) - корт №10, другий запуск;

14:00*. Леся Цуренко (66) - Барбора Крейчикова (13, Чехія) - корт №7, другий запуск після матчу Мпечі Паррікар - Олівьєрі.

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

Наадаємо, із трьох українок, які вже зіграли матчі першого кола, лише Еліна Світоліна вийшла далі - одеситка впевнено в двох сетах перемогла італійку Тревізан (6:2, 6:2). Марта Костюк і Даяна Ястремська завершили виступи, програвши Сабаленка (6:3, 6:2) та Векич (6:2, 7:5) відповідно.