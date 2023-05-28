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Соболенко: Ніхто у цьому світі не підтримують війну

Білоруска розповіла про своє ставлення до війни в Україні
Сьогодні 15:59 379 1
Соболенко: Ніхто у цьому світі не підтримують війну
Фото: Getty Images
#Марта Костюк, #Аріна Соболенко, #Roland Garros-2023

Джерело - Tribuna.com.

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко (2) про своє ставлення до війни.

Про це вона розповіла після перемоги над Мартою Костюк на Ролан Гаррос.

"Про війну. Я казала це дуже багато разів. Ніхто у цьому світі — російські спортсмени чи білоруські спортсмени — не підтримують війну. Як ми можемо підтримувати війну? Нормальні люди ніколи не будуть це підтримувати.

  Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку

Чому ми маємо йти і гучно казати про це, це ж як 1+1=2. Звісно, ми не підтримуємо війну. І якби ми могли її зупинити, ми б зробили це. Але, на жаль, це не в наших силах", - сказала Соболенко.

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