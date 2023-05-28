Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк вчергове проігнорувала післяматчеве рукостискання із представницею країни-агресорки, не віддавши шани біорусці Арині Сабаленка.

Також заслуговує уваги поведінка публіки на трибунах, частина якої освистала українку. До того ж, Сабаленка намагалася щось сказати Костюк і відверто грала на публіку, виконавши реверанс...

Українка поступилася у двох сетах - 6:3, 6:2 і завершила змагання в одиночному розряді.

У другий день Roland Garros на корти вийдуть одразу 5 українок: Ангеліна Калініна зіграє проти Діан Паррі, Леся Цуренко - проти Барбори Крейчикової, Катерина Байндль - проти Ольги Данілович, Еліна Світоліна - проти Мартіни Тревізан, а Даяна Ястремська, яка пробилася через сито кваліфікації - проти Дони Векич.

Нагадаємо, напередодні Roland Garros Еліна Світоліна тріумфувала на турнірі в Страсбурзі, вигравши свій 17-й титул WTA.

Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної