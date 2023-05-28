Костюк зіграє проти скандальної білоруски Сабаленко в перший день Roland Garros

28 травня в Парижі розпочинається другий турнір серії Grand Slam - Roland Garros

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (39) першою з українок розпочне виступи на Roland Garros-2023. Суперницею киянки стане скандальна представниця білорусі Аріна Сабаленка (2).

Матч заплановано першим запуском на центральній арені - корті Філіппа Шатріє. Початок о 12:00 за київським часом.

28 травня

12:00. Марта Костюк - Арина Сабаленка, корт Філіппа Шатріє, перший запуск

Суперниці зустрічалися одного разу - в Дубаї у 2022 році Сабаленка перемогла в двох сетах - 6:4, 6:1.

Загалом в основній сітці Ролан Гарросу зіграють 6 українок. У першому колі Ангеліна Калініна зіграє проти Діан Паррі, Леся Цуренко - проти Барбори Крейчикової, Катерина Байндль - проти Ольги Данілович, Еліна Світоліна - проти Мартіни Тревізан, а Даяна Ястремська, яка пробилася через сито кваліфікації - проти Дони Векич. Усі матчі заплановані на понеділок, 29 травня.

Нагадаємо, напередодні Roland Garros Еліна Світоліна тріумфувала на турнірі в Страсбурзі, вигравши свій 17-й титул WTA.

Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної