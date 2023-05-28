Головне
Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної
Вчора 19:37 1136
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:04 16848
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 08:59 74173
Костюк зіграє проти скандальної білоруски Сабаленко в перший день Roland Garros
Сьогодні 08:53 239 1
ПСЖ достроково став чемпіоном Франції сезону 2022/2023
Сьогодні 08:41 149
Шахтар прийматиме Дніпро-1: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:19 261
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 08:00 248
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 07:00 381
Збірна Канади зіграє з Німеччиною у фіналі: розклад вирішальних матчів ЧС-2023
Сьогодні 07:00 458
Ребров оголосив про завершення роботи в Аль-Айні
Вчора 22:20 1163
Прямі трансляції

Костюк зіграє проти скандальної білоруски Сабаленко в перший день Roland Garros

28 травня в Парижі розпочинається другий турнір серії Grand Slam - Roland Garros
Сьогодні 08:53 239 1
Костюк зіграє проти скандальної білоруски Сабаленко в перший день Roland Garros
#Марта Костюк, #Аріна Сабаленко

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (39) першою з українок розпочне виступи на Roland Garros-2023. Суперницею киянки стане скандальна представниця білорусі Аріна Сабаленка (2).

Матч заплановано першим запуском на центральній арені - корті Філіппа Шатріє. Початок о 12:00 за київським часом.

28 травня

12:00. Марта Костюк - Арина Сабаленка, корт Філіппа Шатріє, перший запуск

Суперниці зустрічалися одного разу - в Дубаї у 2022 році Сабаленка перемогла в двох сетах - 6:4, 6:1.

Загалом в основній сітці Ролан Гарросу зіграють 6 українок. У першому колі Ангеліна Калініна зіграє проти Діан Паррі, Леся Цуренко - проти Барбори Крейчикової, Катерина Байндль - проти Ольги Данілович, Еліна Світоліна - проти Мартіни Тревізан, а Даяна Ястремська, яка пробилася через сито кваліфікації - проти Дони Векич. Усі матчі заплановані на понеділок, 29 травня.

Нагадаємо, напередодні Roland Garros Еліна Світоліна тріумфувала на турнірі в Страсбурзі, вигравши свій 17-й титул WTA.

Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 335162
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 17691
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 16848
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 74173
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 27525 3
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 14814
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43370
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 18541
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 43347 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 262886
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46860 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12688