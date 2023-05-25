Ястремська пробилась в основну сітку Ролан Гаррос

Ястремська зіграє в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (144) обіграла Грет Міннен (119) з Бельгії у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години та 08 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

Українка вперше пройшла до основної частини Ролан Гаррос. Досі вона потрапляла до основної заявки у 2019-2020 та 2022-му роках.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - €19,804,000

Кваліфікація, Фінал

Даяна Ястремська (Україна) - Грет Міннен (Бельгія) 6:3, 2:6, 6:4

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