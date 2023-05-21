Калініна не змогла дограти фінал у Римі через травму

Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Калініна (47) не дограла фінальний поєдинок Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000 проти представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (6).
На початку другого сета українка після консультації з лікаркою припинила гру. Підсумковий рахунок - 6:4, 1:0 на корист Рибакіної.
Not the ending we wanted to see ❤️🩹— wta (@WTA) May 20, 2023
Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq
За 1 годину 8 хвилин Калініна 1 раз подала навіліт і не зробила жодної подвійної помилки, реалізувавши 1 брейк з 2.
Єлєна Рибакіна (Казахстан) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 1:0 відмова
Нагадаємо, Калініна - друга українська тенісистка, після Світоліної, яка зіграла у фіналі турніру WTA найвищої категорії.