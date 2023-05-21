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Калініна не змогла дограти фінал у Римі через травму

Сьогодні 03:59 147 0
Калініна не змогла дограти фінал у Римі через травму
#Ангеліна Калініна, #Єлєна Рибакіна

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (47) не дограла фінальний поєдинок Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000 проти представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (6).

На початку другого сета українка після консультації з лікаркою припинила гру. Підсумковий рахунок - 6:4, 1:0 на корист Рибакіної.

За 1 годину 8 хвилин Калініна 1 раз подала навіліт і не зробила жодної подвійної помилки, реалізувавши 1 брейк з 2.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія. Ґрунт 
Призовий фонд - $3,572,618
Фінал, 20 травня

Єлєна Рибакіна (Казахстан) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 1:0 відмова

Нагадаємо, Калініна - друга українська тенісистка, після Світоліної, яка зіграла у фіналі турніру WTA найвищої категорії.

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