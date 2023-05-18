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Кіченок не змогла вийти у парний півфінал турніру WTA у Римі

Українсько-латвійський дует у двох сетах програв парі Марія Боузкова / Бетані Маттек-Сендс
Сьогодні 09:08 150 0
Кіченок не змогла вийти у парний півфінал турніру WTA у Римі
Фото - gettyimages
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії програли тандему Марія Боузкова / Бетані Маттек-Сендс (Чехія/США) в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Римі.

Матч тривав 1 годину та 40 хвилин. Кіченок та Остапенко тричі подали навиліт, допустили 8 подвійних помилок та використали 3 з 7 брейк-пойнтів.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Призовий фонд $3,572,618
1/4 фіналу, 17 травня

Марія Боузкова / Бетані Маттек-Сендс (Чехія/США) - Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія, 2) 7:6 (3), 6:3

Раніше з парного розряду у Римі вилетіла Надія Кіченок та Марта Костюк.

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