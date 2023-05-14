Надія Кіченок не змогла пробитися в парний чвертьфінал у Римі

Українська тенісистка завершила боротьбу в другому колі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парному розряді на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 у Римі (Італія) разом із Кімберлі Циммерманн (Бельгія) програла тандему Марія Боузкова / Бетані Маттек-Сендс (Чехія / США).

Боузкова і Маттек-Сендс у наступному колі зіграють з переможницями матчу Людмила Кіченок / Альона Остапенко - Магда Лінетт / Маркета Вондроушова.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Призовий фонд $3,572,618

Парний розряд

Друге коло, 14 травня

Марія Боузкова / Бетані Маттек-Сендс - Надія Кіченок / Кімберлі Циммерманн 6:4, 6:2

Раніше Цуренко програла першій ракетці світу на турнірі у Римі.