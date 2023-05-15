Костюк та Русе поступились у другому колі турніру WTA у Римі

Костюк вилетіла із парного розряду турніру WTA 1000 в італійському Римі.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з Єленою-Габріелою Русе поступилися дуету Дезіре Кравчик/Демі Схюрс (США/Нідерланди) у другому колі турніру WTA 1000 у Римі.

Матч тривав 1 годину та 7 хвилин та завершився з рахунком - 0:6, 1:6. Костюк та Русе жодного разу не подавали навиліт і зробили 5 подвійних помилок.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Призовий фонд $3,572,618

Друге коло, 14 травня

Дезіре Кравчик/Демі Схюрс (США/Нідерланди) – Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) 6:0, 6:1

Раніше з парного розряду у Римі вилетіла Надія Кіченок. У боротьбі за титул залишається Людмила Кіченок.