Костюк та Русе поступились у другому колі турніру WTA у Римі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк у парі з Єленою-Габріелою Русе поступилися дуету Дезіре Кравчик/Демі Схюрс (США/Нідерланди) у другому колі турніру WTA 1000 у Римі.
Матч тривав 1 годину та 7 хвилин та завершився з рахунком - 0:6, 1:6. Костюк та Русе жодного разу не подавали навиліт і зробили 5 подвійних помилок.
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Призовий фонд $3,572,618
Друге коло, 14 травня
Дезіре Кравчик/Демі Схюрс (США/Нідерланди) – Марта Костюк/Єлена-Габріела Русе (Україна/Румунія) 6:0, 6:1
Раніше з парного розряду у Римі вилетіла Надія Кіченок. У боротьбі за титул залишається Людмила Кіченок.