Джокович знявся з Мастерса у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Новак Джокович не зіграє на Мастерсі у Мадриді.
Про це повідомляє Mutua Madrid Open.
Серб не зіграє через пошкодження, він скаржився на проблеми з ліктем.
Також на Мастерсі не зіграє Рафаель Надаль, який не відновився від травми.
Турнір відбудеться з 24 квітня до 7 травня.
🇷🇸 @DjokerNole is unable to compete at the #MMOPEN— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 22, 2023
Wishing you a speedy recovery, we hope to see you back on court as soon as possible, Nole 😘 pic.twitter.com/M44rUvnrH1
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