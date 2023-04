Джокович знявся з Мастерса у Мадриді

Перша ракетка світу Новак Джокович не зіграє на Мастерсі у Мадриді.

Про це повідомляє Mutua Madrid Open.

Серб не зіграє через пошкодження, він скаржився на проблеми з ліктем.

Також на Мастерсі не зіграє Рафаель Надаль, який не відновився від травми.

Турнір відбудеться з 24 квітня до 7 травня.

🇷🇸 @DjokerNole is unable to compete at the #MMOPEN



Wishing you a speedy recovery, we hope to see you back on court as soon as possible, Nole 😘 pic.twitter.com/M44rUvnrH1