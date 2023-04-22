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Джокович знявся з Мастерса у Мадриді

Серб не зіграє через пошкодження
Сьогодні 21:47 81 0
Джокович знявся з Мастерса у Мадриді
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович не зіграє на Мастерсі у Мадриді.

Про це повідомляє Mutua Madrid Open.

Серб не зіграє через пошкодження, він скаржився на проблеми з ліктем.

Також на Мастерсі не зіграє Рафаель Надаль, який не відновився від травми.

Турнір відбудеться з 24 квітня до 7 травня.

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