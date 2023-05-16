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Кіченок вийшла у парний чвертьфінал турніру WTA у Римі

Українка побореться за вихід у півфінал турніру
Сьогодні 15:35 125 0
Кіченок вийшла у парний чвертьфінал турніру WTA у Римі
Фото - gettyimages
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії обіграли дует Магда Лінетт/Маркета Вондроушова (Польща/Чехія) в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі.

Матч тривав 1 годину та 6 хвилин. Кіченок та Остапенко жодного разу не подали навиліт та використали 5 з 7 брейк-пойнтів.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Призовий фонд $3,572,618
1/8 фіналу, 16 травня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія, 2) - Магда Лінетт/Маркета Вондроушова (Польща/Чехія) 6:3, 6:2

Раніше з парного розряду у Римі вилетіла Надія Кіченок та Марта Костюк.

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