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Цуренко вперше здобула понад 20 перемог перед стартом Ролан Гаррос

Колишня 23-я «ракетка» світу Леся Цуренко уперше в кар'єрі підходить до Відкритого чемпіонату Франції з більш ніж 20-ма перемогами у сезоні.
Сьогодні 12:45 171 0
Цуренко вперше здобула понад 20 перемог перед стартом Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Леся Цуренко (68) вперше в кар’єрі здобула понад 20 перемог за сезон перед стартом Ролан Гаррос.

Про це повідомляє ВТУ.

Цього сезону Цуренко здобула 22 перемоги у 29 матчах. Вона виграла 13 матчів проти тенісисток, які знаходилися нижче за неї в рейтингу, а також здобула 9 перемог над суперницями, які стояли вище.

Попереднім найкращим показником Лесі був сезон-2013. Тоді вона здобула 19 перемог перед стартом Відкритого чемпіонату Франції.

14 травня Цуренко проведе матч проти чинної першої ракетки світу Іги Свьонтек.

Раніше Ролан Гаррос назвав розмір призового фонду.

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