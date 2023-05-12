Цуренко перемогла Перу на турнірі у Римі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (№68 WTA) у другому колі турніру WTA 1000 у Римі переграла Бернарду Перу зі США (№32 WTA).
Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Цуренко зробила один ейс, припустилася однієї подвійної помилки та використала 5 із 13 брейк-пойнти.
Раніше Цуренко ніколи не вигравала більше одного матчу в основній сітці турніру в Римі.
У наступному раунді Цуренко зіграє проти лідерки світового рейтингу Іги Свьонтек.
Раніше Марта Костюк (№40 WTA) на цьому турнірі обіграла Клер Лю зі США (№56 WTA).
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Призовий фонд $3,572,618
Друге коло, 12 травня
Леся Цуренко (Україна) - Бернарда Пера (США) 6:4, 6:4