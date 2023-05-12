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Цуренко перемогла Перу на турнірі у Римі

Леся у двох сетах переграла Бернарду Перу
Сьогодні 21:41 143 0
Цуренко перемогла Перу на турнірі у Римі
Фото Getty Images
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№68 WTA) у другому колі турніру WTA 1000 у Римі переграла Бернарду Перу зі США (№32 WTA).

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Цуренко зробила один ейс, припустилася однієї подвійної помилки та використала 5 із 13 брейк-пойнти.

Раніше Цуренко ніколи не вигравала більше одного матчу в основній сітці турніру в Римі.

У наступному раунді Цуренко зіграє проти лідерки світового рейтингу Іги Свьонтек.

Раніше Марта Костюк (№40 WTA) на цьому турнірі обіграла Клер Лю зі США (№56 WTA).

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Призовий фонд $3,572,618
Друге коло, 12 травня

Леся Цуренко (Україна) - Бернарда Пера (США) 6:4, 6:4

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