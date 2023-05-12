Ролан Гаррос назвав розмір призового фонду

Турнір стартує 28 травня

Організатори Grand Slam Ролан Гаррос назвали розмір призового фонду.

Точна сума становитиме 49,6 млн євро, що на 12,3% більше, ніж минулого сезону.

З метою забезпечення більш рівномірного розподілу призових між гравцями, організатори турніру істотно збільшили призовий фонд для тих, хто програв у першому колі в жіночому і чоловічому одиночному розрядах, а також суми, що виплачуються у кваліфікації.

Призові гроші для учасників одиночного розряду буде збільшено на 9,1% порівняно з 2022 роком, а ті, хто програв у трьох перших раундах, отримають на 11-13%, як минулого сезону.

Призові фонди жіночих і чоловічих парних змагань збільшилися на 4%.

Нинішнього року кваліфікація Ролан Гаррос стартує 22 травня, а ігри основної сітки відбудуться з 28 травня по 11 червня.

Раніше Калініна розтрощила росіянку на турнірі у Римі.