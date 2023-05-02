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Світоліна: Намагаюсь підійти до Ролан Гаррос у гарній формі

Українка прокоментувала перемогу над Деспіною Папаміхаїл
Сьогодні 21:46 322 1
Світоліна: Намагаюсь підійти до Ролан Гаррос у гарній формі
#Еліна Світоліна

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1088) має намір набрати хорошу форму перед Ролан Гаррос.

Про це вона розповіла після перемоги над Деспіною Папаміхаїл із Греції (152) на турнірі WTA 125 у Франції.

"Це був гарний матч. Було нелегко, але я задоволена тим, як провела другий сет, як змогла повернутися на свій рівень гри. Просто щаслива, що змогла виграти. Я з кожним матчем стаю сильнішою, намагаюсь щоразу викладатися на повну. Так, перший сет був не дуже простим, але згодом я заграла краще із кожним розіграшем, зі свого боку другий сет я відіграла дійсно добре.

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Підтримка французьких трибун? Я думаю, що вона спрацювала на мою користь. Справді, я дуже вдячна за підтримку. Зараз, коли я повертаюсь в гру і починаю все з нуля, що нелегко, вона дійсно мені потрібна.

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Щоразу як я виходжу на корт, я хочу перемогти, хочу повернути це відчуття, коли виграєш матчі, виграєш турніри. У моїй голові завжди присутні найвищі цілі, проте зараз мені потрібно розбити все на окремі кроки. Чи збираюсь на Ролан Гаррос? Так, я планую там виступити й намагаюсь підійти до нього в гарній формі", – сказала Світоліна.

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