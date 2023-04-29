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Причина – в Зеленському? Світоліна розповіла, чому перестала перемагати - ВІДЕО

Еліна вкотре продемонструвала відмінне почуття гумору та самоіронію
Сьогодні 16:24 Андрій Дунець 268 0
Причина – в Зеленському? Світоліна розповіла, чому перестала перемагати - ВІДЕО
#Еліна Світоліна, #Володимир Зеленський

Джерело - Інстаграм Еліни Світоліної.

Українська тенісистка Еліна Світоліна жартома відповіла на запитання, чому після виходу з декретної відпустки її так важко даються перемоги в матчах.

Відповідне відео з жартівливим підписом експерша ракетка України опублікувала у сторіз свого інстаграма. У ньому Володимир Зеленський розповідає, що Світоліна подарувала йому свій символ перемоги - щасливу ракетку.

"Ви мене часто питаєте, чому я більше не перемагаю? Ну ось... Сподіваюся, більше питань не буде", - написала Еліна, додавши веселий смайлик.

Нагадаємо, Еліна Світоліна є амбасадоркою президентського фонду UNITED24 і представляє інтереси України у світі на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Варто додати, що тенісистка після народження доньки в жовтні минулого року вийшла з декрету цієї весни й провела вже 5 матчів, вигравши лише один із них.

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