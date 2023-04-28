Цуренко переграла Тайхманн у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді

Українка вийшла в 1/16 фіналу

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (77) перемогла Жіль Тайхманн (30) зі Швейцарії у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Матч тривав 2 години 32 хвилини та завершився з рахунком - 3:6, 6:2, 6:4. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 6 з 13 брейк-пойнтів.

Українка у наступному колі зустрінеться з Дарією Касаткіною (8).

Mutua Madrid Open - WTA 1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - $7,652,174

Друге коло, 26 квітня

Леся Цуренко – Жіль Тайхманн 3:6, 6:2, 6:4

Раніше турнір покинули Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

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