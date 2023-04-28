Цуренко переграла Тайхманн у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (77) перемогла Жіль Тайхманн (30) зі Швейцарії у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді.
Матч тривав 2 години 32 хвилини та завершився з рахунком - 3:6, 6:2, 6:4. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 6 з 13 брейк-пойнтів.
Українка у наступному колі зустрінеться з Дарією Касаткіною (8).
Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7,652,174
Друге коло, 26 квітня
Леся Цуренко – Жіль Тайхманн 3:6, 6:2, 6:4
Раніше турнір покинули Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!