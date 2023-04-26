Головне
Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги
Сьогодні 07:42 2605
Збірна України переграла Естонію на ЧС-2023
Сьогодні 21:50 132
Прометей поступився Тюрк Телекому у півфіналі Єврокубка
Сьогодні 21:21 177
Циганков елегантно обіграв 2 захисників Реала, але не зміг забити Луніну з чудової позиції - ВІДЕО
Сьогодні 19:04 1567
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:16 15668
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні
Сьогодні 16:41 2940
Супрязі може знадобитися ще одна операція
Сьогодні 14:55 501
Лунін, ще не пізно приєднатися до армії: фани Реала обурені грою українця
Сьогодні 13:49 999
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62!
Сьогодні 13:26 12806
Формула-1 запровадила новий формат гоночного вікенду
Сьогодні 11:55 459
Прямі трансляції

Ястремська поступилась у першому колі турніру WTA у Мадриді

Ястремська не змогла вийти у друге коло турніру
Сьогодні 21:46 242 0
Ястремська поступилась у першому колі турніру WTA у Мадриді
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) поступилась Ежені Бушар (285) у першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Матч тривав 2 години та 21 хвилину. 

Ястремська двічі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7,652,174
Перше коло, 26 квітня 

Ежені Бушар - Даяна Ястремська  6:7 (6), 6:2, 6:2

Раніше Світоліна поступилась Соснович, а Цуренко переграла Лючію Брондзетті.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 11940
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 2940
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін 5093
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62! Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62! 12806
Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги 2605
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 15668
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4369
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29927
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35280
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20297
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1243
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 40381 2