Ястремська поступилась у першому колі турніру WTA у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) поступилась Ежені Бушар (285) у першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді.
Матч тривав 2 години та 21 хвилину.
Ястремська двічі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.
Mutua Madrid Open - WTA 1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - $7,652,174
Перше коло, 26 квітня
Ежені Бушар - Даяна Ястремська 6:7 (6), 6:2, 6:2
Раніше Світоліна поступилась Соснович, а Цуренко переграла Лючію Брондзетті.
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